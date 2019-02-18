Как очистить руки после работы на даче

Работа в огороде не самое чистое дело, но вряд ли грязные руки кого-то могут остановить. Но как показывает практика, большую часть огородной рутины берет на себя женщина.

Ну а как по-другому? Ведь на мужчине лежит серьезная ответственность. Он должен внимательно следить за политической обстановкой в мире, и поддерживать спортивные команды, ведь без этой поддержки победы не видать. Также он занят размышлениями о глобальной конъюнктуре, происходящей на дачном участке.

Поэтому женщина выполняет остальную не очень важную работу. Но женщина есть женщина, и красота у нее на первом месте. А значит, о том, как привести руки в порядок после грязной работы, надо говорить.

Основное и главное правило — это работа в резиновых перчатках. Да, руки будут потеть, а чувствительность снижаться. Но это лучше, чем заскорузлая грязь под ногтями, которая будет постоянно портить настроение. Если все-таки перчатки не приемлемы, то под рукой всегда должны быть зубочистки для удаления грязи под ногтями.

В других случаях следуйте простым советам.

Любопытный совет из далекого прошлого. Ничто не очищает руки так, как ручная стирка белья. Стоит просто простирнуть какую-нибудь кофточку, и руки будут сиять чистотой. Это просто, эффективно и поможет одним махом сделать сразу два дела.

Нашатырный спирт также хорошо очищает руки от грязи. Помимо этого, он оказывает отбеливающий эффект.

При отсутствии нашатырного спирта можно натереть грязные руки дольками лимона и подождать несколько минут. Потом можно просто промыть руки с мылом.

Для того, чтобы вернуть здоровый вид и чистоту ногтям, надо растворить в стакане теплой воды один пакетик лимонной кислоты. В такой ванночке стоит подержать ногти в течение десяти минут и промыть чистой водой.

Прекрасным способом очистить руки от грязи считается содово-мыльная ванночка. На одну столовую ложку соды надо три столовых ложки тертого хозяйственного мыла. Все это перемешать в 300 миллилитрах кипятка. Когда смесь остынет, надо держать в ней руки в течение десяти минут. Эта процедура еще и полезная.

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