Зимняя сказка дома: цветочный декор

Цветы всегда являются беспроигрышным вариантом в украшении интерьера. И этот вариант подходит не только для летних композиций, он отлично впишется и в зимний декор дома. Несколько простых советов помогут превратить жилище в зимнюю сказку.

Праздничные венки

Ориентируясь на традиции Запада, многие украшают стены и входные двери с помощью рождественских венков, особенно эта тенденция прослеживается в зимние праздники. Однако их рекомендуют использовать не только подобный образом.

Например, можно положить венок на стол, а в его центр поместить зажженную свечу. Атмосфера станет совершенно другой, по-настоящему зимней, уютной и праздничной. Венки продаются в специализированных магазинах, их выбор огромен и удовлетворит любые вкусы.

Луковичные цветы

Композиции из луковичных цветов смотрятся особенно роскошно. В качестве основного компонента можно взять, к примеру, амариллис, отличающийся богатым, насыщенным цветом и непередаваемой бархатностью. Это растение красиво всем — от стеблей и луковиц до бутонов. Всеми же этими элементами и следует воспользоваться при составлении композиции.

Цвет зимы

Зима ассоциируется с белоснежным цветом. По этой причине белые цветы всегда будут смотреться в зимнем интерьере уместно и придадут ему некую свежесть.

Если же хочется добавить в интерьер чуть больше красок, рекомендуется воспользоваться популярным приемом градиента. Цветы компонуют таким образом, чтобы создавался переход от белого к насыщенным, теплым оттенкам. Например, удачным сочетанием будет белый с розовым либо с красным.

Дополнительные украшения

Любую цветочную композицию украсят гирлянды, сияющие белым ровным светом, или же маленькие свечи. Огонь всегда дарит ощущение уюта и тепла.

Необычные композиции

Не следует забывать, что букеты можно составлять не только из растений, но также из ягод, фруктов, красивых ветвей, елочных игрушек, даже из конфет. Сочетая эти элементы друг с другом, легко добиться неповторимого результата, который послужит отличным украшением дома.

Что может исполнить роль вазы, кроме самой вазы?

Практически все что угодно. В ход пойдут и стеклянные банки, и контейнеры для круп. Для крошечных растений отлично подойдут рюмки и небольшие миски. Это вовсе не будет выглядеть неопрятно. Совсем наоборот, подобное решение способно приятно удивить.

Подводные цветы

Популярным вариантом являются комнатные растения, помещенные в аквариумы. На эту роль хорошо сгодится пуансеттия, способностью которой считается сохранять презентабельный и яркий вид даже под водой.

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