Аквагрунт: применение, достоинства и недостатки

Аквагрунтом называются те самые разноцветные кристаллические шарики, которые часто можно встретить в магазинах расфасованными по небольшим пакетикам. При помещении этих шариков в воду они разбухают, увеличиваются в размерах и являются отличным вместилищем воды. С помощью аквагрунта удобно выращивать рассаду и ухаживать за комнатными растениями. Мы расскажем о пользе, которую можно получить с применением аквагрунта.

Использование аквагрунта

Сам аквагрунт состоит из специального гидрогеля, представляющего собой полимерное соединение. Его особенностями являются высокая степень поглощения воды, которую он затем медленно отдает растениям. Известно, что лишь один грамм данного полимера способен удерживать до 500 миллилитров воды, и этой особенностью многие успешно пользуются.

Аквагрунт крайне прост в использовании. Купленные кристаллы аквагрунта помещают в глубокую емкость, заливают водой. Важно после насыщения гидрогеля переместить кристаллы в другую емкость, рекомендуется использовать стеклянную посуду во избежание заплесневения аквагрунта.

Кристаллы гидрогеля можно использовать повторно, то есть высушить их для последующего применения. Так, если верхний слой аквагрунта уже отдал всю воду и подсох, то его можно аккуратно снять, снова замочить в воде и вернуть на место.

В чем особенность и преимущества использования аквагрунта

В первую очередь использование аквагрунта уменьшает необходимость регулярного полива комнатных растений. Его можно применять как для рассады, так и для цветочных, декоративных культур и даже для свежесрезанных цветов. Конечно, прежде всего аквагрунт подходит влаголюбивым растениям.

Если есть желание опробовать аквагрунт, лучше всего проделывать это с молодыми саженцами, у которых есть больше шансов приспособиться к необычным условиям, чем у тех комнатных растений, которые успели привыкнуть к обычному грунту.

Сухой аквагрунт удобен в хранении, не занимает много места, а сам материал является легкозаменяемым: при необходимости всегда можно купить новую порцию гидрогеля.

Подобный водный грунт исключает появление и развитие в нем всяческих вредителей и мошек.

Наконец, аквагрунт выглядит очень красиво, ярко и оригинально. Емкости с ним иногда используют в качестве отдельного элемента декора, не высаживая в них растения. Из кристаллов можно строить целые композиции, выкладывая их слоями.

Недостатки аквагрунта

Недостатком аквагрунта является отсутствие в нем всяких питательных элементов и веществ, ведь теория о водном питании растений когда-то исчерпала себя и было доказано, что важную роль играет именно минеральное питание. В случае использования аквагрунта придется вносить необходимые вещества дополнительно.

Источник фото: sadkom.ru

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