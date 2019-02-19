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Автор Яна Кузнецова

Удобрения для комнатных растений: когда, зачем, как и какие

Садоводство » Комнатные цветы

Комнатные растения используются в качестве украшения интерьера практически в каждом доме. Предпочтения у всех разные: культуры могут быть как цветущими, декоративными, так и лекарственными и даже съедобными. Многие выращивают маленькие плодовые деревья, овощи, зелень, обустраивая в своей квартире мини-огород. И чтобы зеленые питомцы радовали хозяев своей красотой и приносили пользу, следует позаботиться об их правильном и грамотном удобрении.

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Зачем удобрять комнатные растения?

Дело в том, что домашняя зелень нуждается в подкормках ничуть не меньше, чем цветники и огороды, расположенные на улице. Причинами являются крайне ограниченное пространство для развития корневой системы и отсутствие всяческого обновления почвенного состава на протяжении многих лет. Таким образом, грунт истощается, запас питательных элементов и минералов постепенно уменьшается.

Мы расскажем о некоторых способах улучшения почвы, а также о разных видах удобрений, их плюсах и минусах.

Методы улучшения почвенного состава

Одним из способов является пересадка растений в другие, по необходимости более просторные, горшки с новой землей. Это помогает восполнить недостаток питательных элементов, однако влечет за собой некоторые нехорошие последствия.

В частности, при пересадке могут пострадать корешки растения. Пересадка важна, но не следует проводить ее чаще одного раза в год. Кроме того, почва стоит недешево, а сам процесс пересадки неминуемо влечет за собой уборку.

Поэтому другим способом улучшения почвы является своевременная подкормка растений различными удобрениями. Но и здесь важно соблюдать ряд важных правил. Удобрения следует вносить только во влажную почву, разливая его вокруг корешков, а не прямо на них. И, конечно же, нельзя увеличивать или уменьшать дозировку, противясь инструкциям. Перекармливать растения так же вредно, как не питать их вовсе.

Как понять, что растениями не хватает питания?

Прежде всего, стоит обратить внимание на внешний вид растения, он может сказать о многом. Так, остановка в росте, изменение цвета листьев, усыхание кончиков листьев, появление белесых пятен, слабые тонкие стебли, остановка в цветении — все это является первыми и важными признаками того, что растение нуждается в помощи.

Какие бывают удобрения?

В целом удобрения делятся на три большие группы: минеральные, натуральные и органические.

К натуральным можно отнести все, что есть под рукой в каждом доме: это сахар, кофейная гуща, банановая и цитрусовая кожура, дрожжи.

Органические удобрения довольно популярны для применения на улице, однако и дома от них будет польза. К ним относятся навоз, перегной, торф, древесная зола.

Другим распространенным выбором являются калийные удобрения, которые увеличивают сопротивляемость растений к заболеваниям и ускоряют рост листьев, появление цветков.

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