Сад мечты: модные растения для украшения

Композиций для украшения сада бывает невероятное множество. И чтобы придать им некую оригинальность, можно воспользоваться необычными и модными растениями. Конечно же, все зависит не только от самих растений, но и от того, насколько хорошо и живописно они смотрятся в общей концепции.

Канадская ирга

Это дерево часто можно встретить на выставках, посвященных ландшафтному дизайну. Оно отличается нетребовательностью в уходе и сохраняет свои декоративные качества на протяжении всех четырех времен года.

Цветет ирга прекрасными белыми цветами, ее съедобные вкусные плоды имеют яркий красный и сизо-голубой окрас, а осенью зеленые листья превращаются в огненно-красные. Само по себе дерево обладает изящными витиеватыми формами, легко поддается формированию и стрижке.

Береза

Одним из символов России является береза. Ее красивый белый ствол высоко ценится дизайнерами для украшения садов. Существуют многоствольные формы березы, которые на дачных участках смотрятся максимально эффектно.

Ива

Ива отличается многообразием разновидностей, у которых разнится абсолютно все: от оттенка коры до формы кроны. Благодаря этому ива считается весьма актуальным и перспективным решением для обустройства сада.

Кора ивы действительно разноцветная, она привносит в окружающее пространство яркие краски даже в зимнее время.

Декоративные яблони

Раскидистые декоративные яблони отличаются особой живописностью, которая превосходит все ожидания во время их цветения.

Сорта декоративных яблонь бывают самые разные — от высоких и колонообразных до компактных, подходящих для декорирования крыш и малых садов. Цветут яблони ярко-розовым цветом, хорошо смотрятся как в группах, так и по одиночке.

Декоративные изгороди

Этот элемент садового интерьера по-прежнему занимает лидирующие позиции. Для живой изгороди подходят самые разные растения. И если за ней ухаживать правильно, то четкая структура и форма придадут саду неповторимую строгость и красоту.

Шалфей

Шалфей обладает поистине магическим цветом, способным придать любому пейзажу некую глубину, гармонию и спокойствие. Его легко сочетать с другими цветами. Кроме того, шалфей отличается неприхотливостью и прекрасным ароматом.

Наперстянка пурпурная

Довольно необычный цветок, растущий строго в вертикальной проекции. Его очень любят использовать на выставках в сочетании с розами, шалфеем или ирисами.

Папоротники

К числу папоротниковидных относятся, например, орляк обыкновенный или цитовник мужской. Их считают обязательными спутниками рододендронов, ирисов и астранций.

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