Как бороться с вредителями

Садоводство многим людям приносит радость, поскольку взращивать что-то своими руками всегда приятно и помогает снять усталость, тревогу и стресс. Однако существует множество факторов, которые способны омрачить это единение с природой и испортить урожай, в который вкладывалось столько усилий и труда. Чтобы этого не допустить, мы собрали подборку советов для огородников, которые помогут им справиться с самыми распространенными садовыми вредителями.
К сожалению, эти милые звери способны нанести урожаю значительный и серьезный ущерб, поэтому их необходимо прогонять с участка. В частности, кроты уничтожают корневые системы растений, способствуя их несвоевременной гибели; выталкивают наружу слои почвы, не отличающиеся высоким уровнем плодородия в отличие от верхних; поедают дождевых червей, которые в свою очередь оказывают благотворное воздействие на почву.
Конечно же, совсем необязательно заниматься физическим уничтожением зверьков. Существует множество способов, которые будут их отпугивать, не нанося им вреда. Так, у кротов довольно сильно развит слух, поэтому воздействие на этот орган чувств заставит их уйти с участка. Шум, который можно воссоздать благодаря специальным устройствам, говорит кротам об опасности и дезориентирует их.
Пушистиков также можно выпроваживать при помощи неприятных для них запахов. К ним относятся: касторовое масло, керосин, мазут, нафталин, перечная мята, полынь и прочие травы, которые содержат большое количество ароматических масел.
В отличие от кротов тля не является таким уж милым животным, и избавиться от нее зачастую можно только с помощью физического уничтожения. Тля питается растительным соком, недостаток которого приводит к гибели урожая, а кроме того, тля является переносчиком множества вирусов, поражающих растения.
Чтобы избавиться от тли, необходимо в первую очередь выявить место наибольшего скопления паразитов на культуре. Затем приступают к их устранению. Существует несколько способов, которые условно можно объединить в три большие группы: химические, физические и биологические.
К биологическим относится уничтожение тли с помощью воробьев, божьих коровок. Химические способы наиболее эффективны, поскольку используются специальные химикаты. Физические же приемы, такие как сбор насекомых вручную или промывка растений, требуют затрат множественных усилий.
На самом деле муравьи — довольно полезные создания, однако могут нанести значительный вред урожаю и растениям. От них можно избавиться с помощью резких запахов (чеснок, мята, полынь), а также борной кислоты, химических средств, обливания гнезда муравьев крутым кипятком.
Источник фото: gurkov2n.jimdo.com
Читайте также:
Что убивает насекомых, а не людей
Встройте Садовые фантазии в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках, Google+...
К столь любопытному выводу пришли европейские ученые. Доклад исследователей из Европы опубликован на страницах научного издания EurekAlert!.
Об этом сообщают латышские средства массовой информации.
Правительство США тратит на "ведение бесконечных войн по всему миру" гораздо больше денег, чем получает от налогов.
Ради самолюбования российские СМИ сколько угодно могут называть Лукашенко колхозником. Ну а какой-то клерк из белорусского МИДа считает возможным назвать российского посла счетоводом или бухгалтером.