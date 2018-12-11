Матушка-земля: учимся определять состав почвы на участке

Чтобы получить на своем участке качественный урожай, необходимо знать все о почве, на которой произрастают культуры. Механический состав земляного субстрата — это важная характеристика, которая отвечает за соотношение почвенных частиц, различных по своему размеру. Зная количественное значение этих частиц, становится очень просто подобрать приемы агротехнической обработки и выращивания культур.

Основные типы почв

Используя научные термины, можно условно разделить все почвы на четыре группы в зависимости от их механического состава. Это: глины, суглинки, супеси и пески. Иногда, кроме предложенных, выделяют также известняковые и торфяные типы.

Глинистые типы почв характеризуются тонкодисперсной, илистой фракцией и, как следствие, отсутствием какой-либо структуры. У глинистых почв хорошая водоудерживающая способность, однако водопроницаемость близка к нулю.

Таким образом, во время дождей с ней практически невозможно иметь дело, так как почва просто расползается под ногами, а растения, обитающие на глинистой почве, зачастую испытывают либо недостаток, либо переизбыток влаги. Это приводит к угнетению их роста и развития.

Суглинки и супеси объективно считаются максимально плодородными; их свойства хорошо подходят для выращивания овощных и садовых культур. Под свойствами понимаются воздухо- и водопроницаемость, а также богатый перечень содержащихся в них питательных элементов. Обычно суглинистые и супесчаные почвы не нуждаются в каких-либо дополнительных улучшениях.

Песчаные, рыхлые почвы имеют свойства прямо противоположные свойствам глинистых почв: хорошая водопроницаемость и плохая водоудерживающая способность.

Песчаные почвы очень быстро прогреваются, однако также быстро и остывают. Из-за своей структуры они не нуждаются в рыхлении, но по этой же причине в них не задерживаются питательные элементы.

Как узнать, каким механическим составом обладает почва на участке?

Самым простым способом определения механического состава почв является так называемый мокрый способ. Применение этого способа подразумевает скатывание из увлажненной почвы длинного шнура, похожего на колбаску. Кроме "мокрого", существует также "сухой" способ, когда почву растирают между пальцами в неувлажненном состоянии.

Исходя из вышеописанных почвенных свойств, легко понять, что глины не могут быть растерты пальцами, шнур из них получается цельным, из него при желании легко можно сделать кольцо.

Суглинки при растирании дают порошок, а шнур из них дробится и растрескивается.

Супесчаные почвы выделяются преобладанием твердых минеральных частиц, легкостью растирания и образуют только зачатки "колбаски".

Песчаные почвы, состоящие в основном из минеральных песчаных зерен, не обладают какой-либо связностью и не могут образовывать шнур.

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