Как правильно выращивать патиссоны

Патиссоны — необычная однолетняя овощная культура, представляющую собой неплохую альтернативу кабачкам в качестве еды и тыквам в качестве украшения. Как и у каждого растения, у патиссонов есть свои особенности выращивания, о которых будет нелишним рассказать.

Разновидности патиссонов

Отличить один сорт от другого можно, основываясь на внешнем виде и условиях произрастания этой овощной культуры. Лучшими разновидностями патиссонов являются следующие:

1. "Зонтик". Является раннеспелой разновидностью патиссонов. Имеет белый цвет, плотную белую мякоть со сладковатым привкусом, крупные плоды. Чаще всего используется для консервации или тушения. Минусы: данный сорт плохо сохраняется, поэтому транспортировать его достаточно проблематично.

2. Дисковидный патиссон. Как и "зонтик" — это гибридный раннеспелый сорт, который растет в Подмосковье. Название свое получил благодаря своей форме с ярко выраженной сегментированной поверхностью. Вкус мякоти близок к нейтральному.

3. "Чебурашка". Неоспоримым преимуществом данного сорта раннего созревания является его холодоустойчивость, благодаря чему он способен произрастать в северных регионах. Еще один плюс — это его превосходный вкус.

4. "Солнышко". Этот солнечно-желтый вид культуры своим цветом обязан высокому содержанию в нем каротиноидов. Плоды маленькие, отлично подходят для консервирования и в качестве декоративных украшений.

Обработка семян

В первую очередь семена дезинфицируют, вымачивая в слабом растворе марганцовки, затем промывают и сушат. Также используют раствор борной кислоты, который помогает бороться с заболеваниями растений. Следует лишь обработать им семена (25 миллиграммов на 1,5 литра воды). Особенностью посадки является тот факт, что свежие семена дают мужские цветы. Для посева подходит семенной материал двух-трехлетней давности.

Выбор участка

Патиссоны плохо приживаются на заболоченной почве с близко залегающими грунтовыми водами. Реакция среды почвы должна быть близкой к нейтральной, сама же почва — суглинистой или супесчаной. Не стоит высаживать патиссоны в том месте, где до этого росли кабачки или тыквы.

Правила посадки и ухода

Патиссоны сажают в теплое время года, обычно в конце весны. Для гарантированного всхода в одну ямку помещают несколько семян, сами же лунки располагают на расстоянии в полметра друг от друга, дабы не допустить загущения и загнивания посадок. Сверху проростки присыпают грунтом, поливают водой и прикрывают полиэтиленовой пленкой.

Основными условиями правильного ухода за патиссонами являются регулярный и обильный полив, прополка и обрезка листьев, а также — внесение удобрений, таких как суперфосфат, сульфат калия, сульфат аммония.

Источник фото: commons.wikimedia.org

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